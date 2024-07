Carlos Yulo swak sa IAA,vault, floor exercise finale

PUMALAG si two-time world champion Carlos Edriel Yulo sa pagtapak sa tatlong finals sa pitong sinabakang event sa 33rd Summer Olympic Games 2024 men’s artistic gymnastics sa Berce Arena sa Paris nitong Sabado ng gabi (Linggo ng madaling araw sa ‘Pinas).

Lalaban siya sa medalya sa Individual All-Around at sa mga paboritong floor exercise at vault na pinamayagpagan na niya sa world championships noong 2019 at 2021.

Atat maka-medal sa ikalawang sunod na Olympics, pumangalawa ang 24 na taong-gulang na tubong Ermita, Manila floor exercise sa 14.766 points , pang-anim sa vault sa 14.683 sa qualifying round, at Pumangsiyam sa sa IAA sa 24 finalists sa 83.631.

Pero dehins pinalad ang Gymnastics Association of the Philippines top bet sa apat pang discipline na mga kinabibilangan ng pommel horse, rings, parallel bars, at horizontal bar.

Ika-40 siya sa 13.066 puntos sa pommel horse; may 13.400 sa rings para sa ika-49, nag-14.533 sa parallel bar para sa ika-19, a tmayroong 13.466 markers sa horizontal bars para sa ika-27 posisyon.

Nakatakdang sumabak sina Aleah Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Ruivivar sa ikalawang araw pa rin ng kompetisyon sa Linggo ng gabi (Lunes ng madaling araw sa PH time).

Ang Pinay trio ay nasa subdivision 3 ng women’s artistic gymnastics all-around qualification sa Bercy Arena pa rin.

Humabol naman si Joanie Delgaco sa women’s rowing single sculls quarterfinals nang pangunahan ang repechage heat Vaires-sur-Marne Nautical Stadium.

May clocking ang 26-year Bicolana rower mula sa Iriga na 7:55.00 para matiyak ang finish sa top 24 sa una niyang Olympic stint.

Bumuntot kay Delgaco si Vietnamese Pham Thi Hue sa 8:00.97 para rin umusad. Top 2 ng repechage heat ang nag-quarters sa pagsunod nila sa outright qualifiers mula sa siklab ng heats noong Sabado.

Nagpahayag ng kasiyahan si Philippine Olympic Committee president Abraham ‘Bambol’ Tolentino sa maangas na simula ng mga Pinoy.

“Our athletes displayed strong performances two days into the Games,” anang opisyal na inikot ang mga lugar na paglalarauan ng iba pang mga pambato ng bansa. “We have to note that during the qualifying rounds all athletes are giving their best in order to secure their spots in the next round.” (Lito Oredo)