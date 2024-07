BINI Jhoanna nagkasakit, ‘di nakapag-perform sa KCON LA

Hindi nakapag-perform si BINI Jhoanna Robles sa inaabangang KCON LA 2024.

Ayon sa nilabas na advisory ng Star Magic, ang artist management na may hawak sa BINI, sinabi nila na nagkasakit ang leader ng grupo.

“Due to unanticipated health issues, Jhoanna will not be able to participate in KCON LA 2024. Rest assured that she is being monitored closely and recovering well.

“Let’s keep supporting the other members and join us in the celebration of culture, music, and excellent performance,” pahayag nila.

Ang nasabing advisory ay umabot na ng 2.4 million views sa X (dating Twitter) kung saan inulan ng “Get well soon messages” si BINI Jhoanna.

Samantala, matagumpay na nakapag-perform ang natitirang pitong miyembro ng Nation’s Girl Group kung saan kinanta nila ang kanilang unang international song na ‘Cherry On Top’.

Kahit hindi nga isang K-pop idol group ang BINI ay hiyawan pa rin sa kanilang performance ang mga K-pop fans na na nanood sa Crytpo.com Arena.

Nag-trending din sa X ang #BINIatKCONLA2024 kung saan karamihan sa post ay papuri sa husay ng grupo at gayundin ang mga appreciation post sa kanilang visuals.

Pati nga ang award-winning entertainment columnist ng Billboard na si Jeff Benjamin ay binati ang P-pop idol girl group.

Post nito sa X, “Okay @BINI_ph must have literally overloaded the servers at @kconusa because none of my tweets went through but CONGRATULATIONS ON THE MASSIVE PERFORMANCE, BINI!

“So proud to see you play a U.S. arena!! Only bigger things in the future!”

Congratulations, BINI! (Byx Almacen)