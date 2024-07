BFAR: Fish ban sa bataan, Premature

MASYADO pang maaga para magdeklara ng fishing ban sa baybayin ng Bataan na nakitaan ng oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova.

Ito ang iginiit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) bilang tugon sa pangamba ng karamihan na posibleng kontaminado na ng lason ng langis ang mga isda sa baybayin kaya kailangan nang ipagbawal ang pangingisda rito.

Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, apektado ang kabuhayan ng libo-libong mangingisda kapag agad nilang ipinagbawal ang pangingisda sa tubig ng Bataan.

“Doon sa pangingisda, we are yet to coordinate with the local government units sa pagdedeklara ng fishing ban,” ani Briguera sa isang panayam.

Kailangan pa aniya nilang kumuha ng mga sample ng isda habang ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang susuri sa tubig at saka nila pag-aaralan kung dapat magdeklara ng fishing ban sa lugar.

Nauna nang sinabi ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga na kabilang ang baybayin ng Bulacan, Cavite at Pampanga sa maaaring maapektuhan ng oil spill.

Samantala, nilinaw din ni Philippine Coast Guard (PCG) spokesperson Armand Balilo na hindi pa nakakaalarma ang situwasyon sa Bataan kumpara sa nangyari sa Mindoro noong 2023.

Gayunman, ang mga technical diver pa lang aniya ng Harbour Star at hindi pa mga PCG diver ang lumulusong sa baybayin.

“Basta pag nagsimula ang siphoning, 7 days lang na deadline ang binigay sa amin ng kumpanya para matanggal ang langis,” ani Balilo.

Base aniya sa pagsusuri, may kaunti ng leak na galing sa bulk pero wala pang pormal na report sa dami ng tagas.

Gayunman, tiniyak aniya sa kanila ng Harbor Star na intact pa ang mga tangke kumpara sa nangyari sa Pola na may nasirang tangke sa lakas ng pressure sa ilalim ng dagat.

“Magkakatalo sa amount ng oil na tumagas, minimal pa naman siya, manageable. Hopefully magstay na ganun lang hanggang sa makapagsimula ng siphoning,’ dagdag ni Balilo.