WALANG duda na mabentang content sa online ang pagmu-mukbang.

Kahit ‘yung mga pagkain na sabi nga ay pampabata at nagpapaliwanag sa bahay, gasgas ng content sa mukbangan.

Pero ibahin nyo ang isang bebot na may kakaibang trip.

Bet lang niyang kumain ng mga hilaw.

Pinost ng user na si Anna Mukbang (@Annamukbang) sa kanyang account sa TikTok ang bebot na ito na hindi baboy, manok, pizza o pancit ang nilalantakan hanggang maubos.

Sibuyas lang naman ang napagtripan ni Ate na maging tampok ng kanyang

mukbangan moment.

Makikita sa uploaded video na nilagyan pa niya ng chile flakes ang mga sibuyas bilang toppings at saka niya ito nilantakan nang bonggang bongga..

Ang sibuyas na ginamit niya sa video ay red onion na karaniwang kinakain din naman na hilaw pero sa ibang paraan.

Masarap itong ihalo sa salad, pag-ihaw at panghalo sa ibang lutuin.

Mapapansin naman sa reaksyon ng bebot na na-eenjoy niya ang kanyang pagmumukbang.

Dahil dito, umani ang video ng nasa 494k view at dagsang comment mula sa mga netizen.

Tulad ni @Goldenapple444, aniya, “Onions are so good for you but notthis much….”

Say naman ni Soy Asiatico, “Me: watching YouTube tutorials on how to eat onion.”

“They are delicious but if there’s a lot of these, ‘ll cry na,” pagbabahagi ni @hyznzl.

“I was already crying after cutting it then you’re eating so many! Hahaha,” hirit pa ng isang netizen.

Ikaw, keri mo rin ba kumain ng ganito karaming sibuyas? (Moises Caleon)