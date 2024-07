OPISYAL na kinilala ng pamahalaan ng Israel ang kabayanihan ng isang Pinay caregiver na nagbuwis-buhay para mailigtas ang kanyang 95-anyos na pasyente nang atakihin ng militanteng Hamas group ang bansa noong Oktubre ng nakaraang taon.

Isinagawa ang pagkilala sa kabayanihan ni Camille Jesalva sa bahay mismo ni Israel President Isaac Herzog noong Hulyo 16 sa isang pagsasalo kasama ang ibang personalidad at may mga akda ng bestselling book na ‘One Day in October’ na nagtatampok sa 40 istorya ng mga kaganapan sa bansa noong October 7 attack.

Matatandaang umani ng papuri ang kabayanihan ni Jesalva nang buong tapang niyang hinarap ang mga miyembro ng Hamas group at inalok ang kanyang $370 na ipon at mobile phone basta huwag lang sasaktan ang kanyang inaalagaan na si Nitza Hefer.

Nang umalis ang grupo, nagkandado ng bahay si Jesalva hanggang mailigtas sila ng Israel Defense Forces (IDF).

Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Philippine Embassy sa Israel ang pagkilalang ibinigay ng Israeli president sa Pinay caregiver.

“During their conversation, Camille told President Herzog that she is Filipino and proud to be one. The President then praised Camille for her quick thinking, which helped them keep safe during the ordeal,” ayon sa Philippine Embassy.

“Camille’s display of courage as well as compassion and malasakit in the face of extreme personal danger brings both inspiration and pride. More importantly, her story strengthens the emotional link and deep friendship that bind Filipinos and Israelis,” dagdag nito.