Arca, Nicolas bida

HABANG ang lahat ay nakatutok sa pagbubukas ng Paris 2024 Olympics, dalawang kabataang Pinoy ang nagwagayway ng bandila ng ‘Pinas sa pandaigdigang torneo.

Nagkampeon si Fide Master Christian Gian Karlo Arca sa Open Under-18 boys division ng 2024 Eastern Asian Youth Chess Blitz Championships nitong Hulyo 21 sa Cititel Hotel sa Penang, Malaysia.

Tinalo ng 2023 Philippine Sportswriters Association awardee si Dianqi Lin ng China sa ninth at last round upang umiskor ng walong puntos.

Mga suportado nina National Cchess Federation of the Philippines chairman/president Prospero Pichay Jr., Sen Christopher Lawrence ‘Bong Go’, Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga, Coun. Kiko Barzaga at national coach FM Roel Abelgas, wagi rin si Arca sa Asian Youth Blitz 2024 sa Almaty, Kazakhstan.

Nanalo naman ang genius, National Master Nika Juris Nicolas ng Pasig City ng dalawang gintong medalya at tropeo sa Chinese Taipei Chess Association International Open Tournament 2024 (standard and blitz) nitong Hulyo 22-27 sa Taoyuan, Taiwan.

Nanguna ang 11 taong gulang na estudyante ng Victory Christian Int ernational School sa under 13 standard at sa mga pinagsamang U13, U15, G13, at G15 categories.

Sa blitz, nanalo siya sa U13 class at 3rd sa mga pinagsama na ring Open, U19, U17, U15, U11, U9, U7, G19, G17, G15, G11, G9, at G7.

***

Ipinaalam ni Pozorrubio vice-mayor Ernesto Salcedo III ang pagdaraos ng Pozorrubio Invitational Chess Tournament sa Agosto 17 sa 3rd floor Executive Building sa Pangasinan.

May P40K cash prize ang ibibigay sa mga top finisher kung saan ang punong abala ay ang Sangguniang Bayan at Sangguniang Kabataan. Bahagi ito ng kanilang grassroots sports development program.

Para sa iba pang mga detalye, tumawag o mag-text sa 0921 793 5448 o 0966 695 9982.

***

Susulong ang 1st PMA Masikhay Class 99 Chess Tournament sa 3rd Level Wellness Space SM City- BF Parañaque sa Agosto 3.

Ayon kay deputy tournament director International Master Ronald Dableo, nakalaan ang P50K cash prizes sa mga mananalo, tampok ang P10K sa kampeon.

***

Tutulak ang Manny Pacquiao Chess Team Tournament sa Aug. 11 sa Robinsons , Angeles, Pampanga. Ayon kay John Salkcedo, iuuwi ng team champion ang P40K, trophy, sa 2nd ay P25K, trophy at sa 3rd ay P15K, trophy.

Sa Youth 16 below, may P3K, P2K, at P1K+medals ang ang top 3.

***

Sasambulat ang Manny Pacquiao Chess Team Tournament ng Pacquiao Chess Association kasabay ng Tuna Festival 2024 sa GenSan.

Ayon kina Orly Oetga at Diovic Nalam, ang individual champ ay tatangap ng P20K+tropeo, ang team champ ay P50K+tropeo, at ang kiddies 12 and under champ ay P3K, medalya.