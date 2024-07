Angline Poyos, Golden Tigresses kinalmot ang LPU Lady Pirates

PINAMUNUAN ng nagbabalik mula injury na si Angeline ‘Angge’ Poyos a ang Unibersidad ng Santo Tomas, na sa kabila ng pagiging puno ng mga baguhan, hinarang ang Lyceum of the Philippines University, 25-22, 23-25, 25-20, 25-17, upang maangas buksan ang kampanya sa 3rd V-League Women’s Collegiate Challenge prelims Linggo ng hapon sa Paco Arena sa Manila.

Nagtala si Poyos ng 16 points gaya nang kinayod ni Jonna Perdido, habang nagsanib sa 26 pa sina Marga Altea at Regina Jurado para sa Golden Tigresses, na hindi lang tutok sa mga resulta kundi sa pagmamasid sa programa at kakayahang umangkop sa iba’t ibang sitwasyon.

“Halos puro rookie naglaro ngayon, pero whatever the result, gusto lang namin makita is paano sila mag-react for different scenarios, paano yung adjustment and judgment, kasi skills-wise nandiyan na,” suma ni UST coach Emilio ‘Kungfu’ Reyes Jr.

Mabilis binakuran ng España-based squadang Lady Pirates sa fourth set sa pagbangon sa anim na puntos bago tinapos ng offspeed hit ni Perdido sa 16-10 iskor.

“May mga lapse, pero mas marami ang nakaka-adapt sa system, ang kailangan na lang is yung consistency ng galaw, ‘yun naman ang intention,” hirit ni Reyes, sa pagrekober ng Tigresses sa third set.

Bitin ang 15 puntos ni Johna Dolorito para sa mga balibolista ng Instramuros. Maging ang combined 21 na saklolo nina Janeth Tulang (11) at Heart Bio (10).

Sunod sa UST ang University of the East sa Agosto 4, habang sa LPU ang Unibersidad ng Pilipinas sa Agosto 7. (Lito Oredo)