Aira Villegas pipiglas kontra Moroccan boxer sa Last 32

ATAT si Pinay boxer Aira Villegas na makuha ang unang panalo sa Paris Olympis kontra kay Yasmine Moutaqui ng Morocco sa preliminaries ng round-of-32 ng women’s 50kg battle na nakatakdang ganapin sa North Paris Arena sa Roland Garros, France.

Inihanda nina coaches Reynaldo Galido at Mitchel Martinez ang kinakailangang gameplan para sa diskarte ng 28-anyos na southpaw mula Tacloban City kontra Moroccan sa Lunes ng madaling araw.

Patutunayan ng 2019 Southeast Asian Games bronze medalist na kaya niyang sundan ang nakuhang magandang panimula ngayong taon – ang ginto sa 2024 Boxam International Tournament sa La Nucia, Spain at ang maagang pagkuha ng silya sa first Olympic Qualifying Tournament sa Busto Arsizio, Italy noong Marso.

“’Di pa namin napanood ang mga dating laro ng kalaban namin pero meron kami magkukumpiyansa. Sabi ko nga sa mga boxer ko bawat laro final na ang turing kasi nga ‘pag natalo tayo wala ng susunod pa,” giit ni Galido sa mensahe sa Abante Sports Linggo.

Dekoradong boksingero ang 27-anyos na two-time titlist ng African Championships nung 2017 at 2024 sa minimumweight division, silver at bronze wiuner pa sa African Games at bronze medalists sa 2023 New Delhi World Championships.

Sakaling palarin si Villegas, sunod sa kanya si two-time African Games titlist at Arab at Mediterranean Games champion Roumaysa Boualam ng Algeria na bye sa opening round. (Gerard Arce)