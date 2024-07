Kinumpirma ng Department of Education (DepEd) na 979 public school sa buong bansa, 225 dito ay sa Metro Manila, ang hindi makapagbubukas ng klase para sa School Year 2024-2025 ngayong Lunes, Hulyo 29.

Ang bilang na ito ay mas mababa kaysa sa 1,063 eskuwelahan na unang iniulat na hindi makakasabay sa school opening sa Lunes dahil kailangan pang linisin at isailalim sa rehabilitasyon ang mga eskuwelahang apektado ng pagbaha dulot ng nagdaang bagyong Carina at habagat.

Base sa datos ni DepEd Secretary Sonny Angara, pinakamarami sa eskuwelahan na hindi muna magbubukas ay sa Central Luzon na umaabot sa 452 iskul. Sumusunod dito ang Ilocos Region sa 231 school, National Ca­pital Region na may 225, at Calabarzon na may 67. Apat na eskuwelahan naman sa Soccsksargen ang nag-postpone ng class opening.

Ipinabatid na ng central office ng DepEd sa mga Regional Directors sa pamamagitan ng kanilang Schools Division Superintendents ang postponement ng school opening.

Noong nakaraang biyernes, iginiit ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na kailangang matuloy ang pagbubukas ng klase, maliban sa mga lugar na matinding napinsala ng Bagyong Carina at habagat.