Umabot sa 14,158 Filipino nursing graduate ang kumuha ng US licensure examination sa unang anim na buwan ng 2024.

Ayon kay House Committee on Higher and Technical Education chairperson at Quezon City Rep. Marvin Rillo ito ay indikasyon na marami pa rin ang Pilipino na nais na magtrabaho sa Estados Unidos dahil sa laki ng suweldong alok doon.

Sinabi ni Rillo na nasa 57% ng mga Filipino nursing graduate na kumukuha ng US licensure test ang pumapasa. Noong 2023, umabot sa 36,410 ang bilang ng mga Filipino nurse na kumuha ng US licensure test sa unang pagkaka­taon.

Batay sa pagtataya ng US Bureau of Labor Statistics nasa $86,070 (mahigit P5 milyon), ang average na taunang kita ng registered nurse sa Estados Unidos.

Itinutulak ni Rillo ang pagtataas ng 75% ng entry level salary ng mga nurse sa mga ospital ng gobyerno upang manatili ang mga ito sa bansa. (Billy Begas)