SUGATAN ang 12 sakay ng isang van matapos na salpukin at makaladkad pa ng ilang metro ng tren ng Philippine National Railways (PNR) noong Sabado sa Daraga, Albay.

Kasalukuyang nasa pagamutan pa ang mga biktimang sakay ng Hi-ace commuter van na minamaneho ni Larry Marilla, 35-anyos.

Sa ulat ng Daraga Municipal Police Station (MPS) na ipinadala sa Camp Crame, naganap ang insidente bandang alas 2:30 nang tanghali sa bypass road sa Barangay Gapo ng bayang ito.

Lumitaw sa imbestigasyon na tumawid sa riles ng tren ang van at hindi umano nito napansin ang paparating na tren na patungong Legazpi City na minamaneho ni Jade De Jesus.

Matapos na bumangga, nakaladkad pa ng tren ang van ng may layong 24 na metro bago ito tumigil.

Mabilis namang rumisponde ang pulisya at mga first responder ng Daraga Local Government Unit (LGU) at dinala sa ospital ang mga biktima. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga pasahero ng tren.(Edwin Balasa)