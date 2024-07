10 tulak swak sa rehas

NAGWAKAS ang maliligayang araw ng 10 hinihinalang tulak ng ilegal na droga matapos silang mabitag sa ikinasang buy-bust operation sa dalawang lungsod at limang bayan sa Cavite.

Ikinasa ang anti-illegal drug operation sa lungsod ng Cavite at Trece Martires at mga bayan ng Silang, Rosario, Amadeo, Naic at Kawit noong Sabado.

Ayon sa mga awtoridad, kabilang sa listahan ng mga street-level individual sa operasyon ng ilegal na droga ang mga suspek.

Sa kabuuang operasyon, tinatayang P52,432 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa mga ito.

Pinaniniwalaang bago pa lang nag-uumpisang magtulak ng ilegal na drogaang mga ito sa kanilang mga lugar. (Gene Adsuara)