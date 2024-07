Umapela si Rizal Rep. Fidel Nograles sa pamahalaan na iprayoridad ang rehabilitasyon ng mga watershed sa bansa upang maibsan ang pagbaha.

“Nature is our first line of defense against typhoons. Pero kung patuloy na makakalbo ang mga gubat natin lalo na ang mga watershed, mauulit lamang tuwing bubuhos ang malakas na ulan at bagyo na sasaluhin ng mga nakapalibot na komunidad ang pagbaha,” ayon kay Nograles.

Kailangan umanong agad itong masimulan dahil na rin sa inaasahan pang mga bagyong darating at mananalasa sa bansa.

“Nasa pangatlong bagyo pa lang tayo ng 20 bagyo na pumapasok kada taon, hindi pa bilang ang mga ulan na dala ng habagat. We should be seriously alarmed and do something about it,” giit pa ng kongresista.

Kasabay nito, nanawagan muli ang kongresista sa pagtatag ng Sierra Madre Development Authority, na siyang mamahala sa pangangalaga ng 500-kilome¬trong mountain range. (Eralyn Prado)