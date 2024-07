“Team Malasakit” pupupog sa Breeders Cockers Club

NAGSAAD ng pagsali ang entry na “Team Malasakit” sa opening ng Breeders Cockers Club (BCC) 5-Stag Circuit Derby, EB Edition na bibitawan sa ruweda ng New Antipolo Coliseum sa Hulyo 29 (Lunes).

Pag-aari ni Jeffrey Monte Benavidez ang “Team Malasakit”, tiyak na mapapalaban ito dahil bukod sa quality fights ang mga palaban ng Breeders Cockers Club (BCC) ay may entry din sina sabong sensation Ka Rex Cayanong, Gerald Cerda, Reynaldo Zapanta Fresno at Kapitan Ato ng Pillilia, Rizal.

Kaarawan ni Benavidez noong Biyernes, ang handler nito ay si Rainier Conoman.

No Pot Money at may 11,000 minimum bet, may dibidendo na P20,000 ang mga kasali na halos taga-Rizal breeder.

Nakalaan ang P500,000 guaranteed prize kung saan hahamigin ng magkakampeon ang P300,000, samantalanh mapupunta sa runner-up ang P150,000 habang P30,000 at P20,000 sa handler at gaffer.

Si Pat Ilagan ang pit manager ng Antipolo Coliseum, para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan kay Ronald Tapar sa 0906-4307066, siya ang BCC Gaming Consultant.

Samantala, may pa-derby din si broadcast jourmalist veteran Ka Rex Cayanong sa August 20, ang 6- Stag Derby sa New Antipolo Coliseum na may P1.1M guaranteed prize. (Elech Dawa)