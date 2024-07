Isang agila na may sugat sa bahagi ng kanyang katawan ang naisalba sa Camarines Norte.

angsugatang ang na-rescue

Mabilis naman na nai-turn over ang nasabing Philippine eagle sa mga awtoridad at dinala sa Albay Park and Wildlife para sa rehabilitasyon.

Sa kasalukuyan ay maayos nang kondisyon ng nasabing ibon.

Hinikayat naman ng Camarines Norte Maritime Police Station ang mga residente na i-report ang anumang wildlife species sa kanilang pangangalaga sa Provincial Environmental and Natural Resources Office para sa agarang tulong. (CS)