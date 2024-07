Tututukan ng Senado ang pagpapasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) upang masigurong masusunod ang utos ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Nagbabala pa si Senate Minority leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) na ang Senado ang isa sa makakalababan nito kapag hindi sinunod ang kautusan ni Pangulong Marcos na ipatigil ang operasyon ng POGO bago matapos ang taon.

“Reminder na lang sa Pagcor na sundin ‘yung utos ni President Marcos sa kanila,” ayon kay Pimentel sa interview ng DWIZ kasabay ng bantang mahaharap umano sa ma¬tinding imbestigasyon ang ahensiya kapag hindi nito sinunod ang naturang kautusan ng Pangulo.

Bukod dito, ayon pa kay Pimentel, maaaring buwagin o ipawalang bisa umano ng Senado ang presidential decree na nagtatag ng ahensiya.

Aminado si Pimentel na napansin niyang ginugulo ang isyu matapos na baguhin umano ang pangalan ng POGO at ginawang IGL o Internet gambling licensee (IGL).

“May nararamdaman kaming mina-muddle ang issue, binago ang pangalan, ginawang IGL hindi na ‘to POGO, huwag tayong ganyan kasi talagang magagalit talaga kami sa inyo, dahil iimbestigahan namin kayo nang todo-todo baka pati presidential decree na gumawa sa inyo ipa-repeal na lang ng Senado kung hindi niyo gagawin and if you will follow instruction of your principal, the President,” babala pa ni Pimentel.

Dahil na rin dito, may pabirong apela si Pimentel kay Pagcor Chairman Alejandro H. Tengco, “You run after POGO, so that you wil be pogi.” (Eralyn Prado)