Russell Westbrook 2 taon deal sa Denver

NAGKASUNDO na ang Denver Nuggets at si Russell Westbrook sa two-year contract.

Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, nagkakahalaga ng $6.8 million ang kontrata.

Ipinamigay ng Clippers si Westbrook sa Utah noong July 18 pero agad din siya ini-waive ng Jazz makalipas ang dalawang araw matapos ang sign-and-trade deal.

Bago pa umalis ng Los Angeles ay matunog nang sa Denver ang final destination ng 35-year-old guard na fourth pick overall ng Seattle SuperSonics noong 2008 at naging NBA MVP noong 2017.

“Former NBA MVP Russell Westbrook is signing a two-year, $6.8 million contract with the Denver Nuggets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Deal has a player option in 2025-26 season,” post ni Charania sa X (dating Twitter).

Kinuha muna ni Westbrook ang final year ng kontrata niya sa LA na nagkakahalaga ng higit $4 million.

Career-low ang 11.1 point-average ni Westbrook noong nakaraang season sa Clippers, madalas pa off the bench dahil na rin kay James Harden na pangunahing point ng Los Angeles. (Vladi Eduarte)