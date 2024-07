Dahil sa lakas ng hampas ng hangin, isang reporter ang tila naibalibag habang siya’y nag-uulat sa gitna ng masamang panahon.

Ayon sa post sa X, nangyari ito sa Taipei Station sa Taiwan.

Makikita sa video ang lalaking reporter na pinipigilan pang tangayin siya ng hangin ngunit kalaunan ay hindi na nakayanan ng kanyang mga paa kaya natumba siya.

Sa kabila ng sinapit, muling tumayo ang reporter at itinuloy ang kanyang pag-uulat.

“Reporter gets knocked down by Typhoon winds at Taipei Station. It doesn’t help that sidewalks in Taipei are paved with bathroom tiles,” sabi sa caption ng nag-post na @foreignersinTW. (IS)