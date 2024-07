Nanindigan si Senador Sherwin Gatchalian na anumang pag-amiyenda sa Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) ay dapat magresulta sa pagbaba ng presyo ng kuryente para sa kapakanan ng mga konsyumer na patuloy na nagtitiis ng mataas na presyo ng kuryente.

“Kailangan nating makapagbigay hindi lamang ng matatag at sapat na suplay kundi maging ng abot-kayang enerhiya para sa ating mga mamimili. Ang anumang pag-amiyenda sa EPIRA ay dapat nakatutok sa pagbaba ng presyo ng kuryente,” giit ni Gatchalian, na sinabing ang presyo ng kuryente sa bansa ay patuloy na nasa mataas na lebel.

Ang pahayag ng senador ay kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address (SONA) na kinakailangan nang repasuhin ang EPIRA. Sinabi ni Gatchalian na sinusuportahan niya ang panawagan ng Pangulo na amiyendahan ang EPIRA upang matugunan ang mga isyu tungkol sa sektor ng enerhiya kabilang na ang mataas na presyo.

Ayon sa mambabatas, dapat ami¬yendahan ang EPIRA para mabigyan ng mas maraming ngipin ang Energy Regulatory Commission (ERC) laban sa mga industry players na bigong magpatupad ng kanilang mandato. “Malaki ang papel ng ERC sa industriya at gusto natin ng mas matibay na probisyon sa EPIRA na magbibigay ng kapangyarihan sa ERC na mag-regulate ng mas maigting,” sabi niya.

Binigyang-diin ni Gatchalian na ang ERC ay dapat magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang ipatupad ang mandato nito na protektahan ang interes ng mga mamimili at ang charter nito ay dapat magsulong ng kalayaan, transparency, at accountability. “Dapat maging malinaw ang accountability ng mga industry players at magkaroon ng parusa na mararamdaman talaga ng mga violators,” aniya pa.