Nagsimula nang tumagas ang ilan sa 1.4 milyong litro ng industrial fuel oil sa loob ng lumubog na tanker sa Bataan, ayon sa Philippine Coast Guard (PCG) nitong Sabado, Hulyo 27.

Ayon sa PCG, pinanawagan nila ang suspensiyon sa pangingisda sa katubigang malapit sa lumubog na tanker.

Sa naunang ulat ni Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga, ng Department of Environmental and Natural Resources (DENR) kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Sabado ay pinaghahandaan na rin ng PCG ang worst case scenario na umabot sa NCR partikular na sa Manila Bay ang oil spill sa baybayin ng Limay, Bataan.

Posible kasing makaapekto rin sa mga probinsya ng Bulacan, Cavite at Pampanga ang oil spill.

Matatandaan na lumubog sa masamang panahon ang MT Terra Nova noong Huwebes na ikinasawi ng isang tripulante. Sinasabi rin na maaaring humarap ang bansa sa pinakamasamang oil spill sa kasaysayan.

May higit sa triple ang laki ng oil slick mula Huwebes at ngayon ay tinatayang umaabot sa pagitan ng 12-14 kilometro (7.5-8.7 milya) sa bay na kung saan libu-libong mangingisda at mga operator ng turismo ang umaasa para sa kanilang kabuhayan.

Nitong Sabado rin nang inspeksiyunin ng mga diver ang katawan ng lumubog na barko at nakakita ng “minimal leak” mula sa mga valve.

Sinabi naman ni coast guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo na hindi pa ito nakakaalarma.

“It’s just a small volume flowing out,” ani Balilo.

“We’re hoping that tomorrow we will be able to start siphoning the oil from the motor tanker.” aniya pa.

Sinabi rin ng coast guard na kung ang buong kargamento ay tumagas ito ay magiging isang sakuna sa kapaligiran.

Nauna na nitong sinabi na ang tumagas na langis mula sa tanker ay tila ang diesel fuel na ginamit sa pagpapaandar ng sasakyang-dagat na ngayon ay nakapatong sa sahig ng dagat sa ilalim ng 34 metro (116 talampakan) ng tubig.

Na-deploy ang oil containment booms para sa naunang inilarawan ni Balilo bilang “the worst case scenario” ng paglabas ng kargamento.

Lumubog ang barko ng halos pitong kilometro mula sa pinanggalingan nito sa daungan ng Limay, kanluran ng Maynila. Sinusubukan nitong bumalik sa daungan ngunit hindi na kinaya sa sama ng panahon.

Tinatantya ng coast guard na tatagal ng hindi bababa sa pitong araw ang pagkuha sa lumubog na tanker. (VP)