P230K shabu, nasilat sa Cavite

Mahigit sa P200K halaga ng shabu ang nasamsam matapos maaresto ang isang hinihinalang tulak na nasa listahan ng High Value Individual sa isinagawang buy bust operation sa Dasmariñas City, Cavite Sabado ng madaling araw.

Nasa kustodiya na ng Dasmarinas Component City Police ang suspek na si alyas Nel, ng Brgy. Datu Esmael, Dasmarinas City, Cavite.

Sa ulat, bandang ala-1:45 kahapon ng madaling araw nang magsagawa ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Agency (PDEA) Cavite Police Provincial Office (PPO) at Dasmarinas CCPO sa Brgy Datu Esmael, Dasmarinas City Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto ni Nel.

Narekober sa lugar ang tinatayang 1 piraso ng sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 25 gramo at may market value na P170,000.00; 100 gramo pang hinihinalang shabu na may market value na P680,000.00 o kabuuang halaga na P230,000.00, buy bust money, isang cellular phone at isang pouch. (Gene Adsuara)