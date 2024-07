P1M nakataya sa 3YO Maiden

MAUGONG sa pista si Road Warrior kaya inaasahang super outstanding favorite ito paglarga ng 2024 Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) “3-Year-Old & Above Maiden Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Gagabayan ni veteran jockey Mark Angelo Alvarez, makakatagisan ng bilis ni Road Warrior sina Cowboy Silver at magkakamping Catalytic at Ever Land sa distansiyang 1,400 metro.

May P1M guaranteed prize ang ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta kaya tiyak na lahat ng kasali ay makakatanggap ng cash.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000 habang P225, 000, P125,000 at P50,000 ang second hanggang fourth placer ayon sa pagkakasunod.

Kukubra rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P50,000 habang P30,000 at P20,000 ang second at third.

“Ilan lang silang tatakbo, tingin ko mahirap talunin si Road Warrior kaya halos lahat magsi-single sa race 1,” sabi ni Boyet Ladiana, veteran karerista.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo kaya maligalig na naman ang mga karerista at atat nang maglibang. (Elech Dawa )