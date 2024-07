Nakipagkilala sa Canadian staff, crew: Kathryn pinuri kabaitan sa shooting

Umani ng paghanga mula sa Canadian production staff and crew ng ‘Hello, Love, Again’ ang lead actress ng movie na si Kathryn Bernardo.

Bago kasi magsimula ang first shooting day nila sa Calgary, Canada ay nagpakilala muna si Kathryn sa buong production team ng ‘HLA’. Si Direk Cathy Garcia-Sampana mismo ang kumukuha ng video habang ini-introduce ng Kapamilya aktres ang sarili sa mga taong nakapalibot sa kanya.

As expected, agad nag-trending sa socmed ang TikTok video post ng mismong direktor ng pelikula kung saan mapapanood ang humble na pagpapakilala ni Kathryn sa mga magiging katrabaho niya sa paggawa ng inaabangang reunion movie nila ni Alden Richards.

Puring-puri rin ng mga kababayan nating matagal na ring naninirahan sa Canada ang pagiging humble at kabaitan ng Kapamilya actress sa fans.

Sa mismong shooting kasi, during break time, ay may ilang fans na nag-request ng selfie with her, na agad naman daw pinagbigyan ni Kathryn. At kahit dahil ay nagre-rest muna ay nakipagtsikahan pa raw ito sa kanila.

At kahit halos wala raw makeup ay gandang-ganda rin sila kay Kathryn, ha!

Samantala, habang binabasa ninyo ito ay nasa Canada na rin si Alden. Pero may ilang araw rin itong mawawala sa shoot dahil sa mga gagawing niyang shows kasama ang ilang Kapuso stars sa Anaheim at San Francisco, California, pati sa Calgary at Toronto, Canada.

Sumunod din sa Calgary ang mommy ni Kath na si Min Bernardo para samahan ang kanyang bunsong anak. Wala kasing kasamang road manager at personal assistant ang aktres kaya usually ang nanay nito ang nag-aasikaso ng mga personal needs niya while shooting.

Samantala, dahil nasa Canada na nga si Kathryn, may fans siya May mga ang nagwi-wish sa socmed na sana raw ay magkaroon din ng time ang aktres na manood ng ‘BINIVerse’ concert ng BINI sa Vancouver, Edmonton, Winnipeg, at Toronto ngayong August.

Pero mukhang malabong mangyari iyon dahil priority ni Kath ang pagsu-shoot ng kanilang pelikula na ipapalabas na nga sa mga sinehan on November 13.

‘Yun na!