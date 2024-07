MJ Perez, HD Spikers martsa sa 3-0 kartada

HINDI hinayaan ni Venezuelan Olympian Maria Jose Perez na malasap ng Cignal HD Spikers ang nakaabang na upset matapos nitong bitbitin ang koponan sa apat na set na panalo sa mapanganib na Capital1 Solar Spikers, 3-1, sa mga iskor na 25-20, 25-17, 23-25, 25-13, sa Pool B ng 2024 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa City of Pasig.

Nag-init si Perez sa pagbubukas ng ikaapat na set upang tipunun nito ang kabuuang 23 puntos mula sa 20 attacks, 1 block at 2 aces upang sagipin ang HD Spikers sa posibleng pagkulapso sa mainit na pagbabalik ng mga Solar Spikers tungo sa pagpapanatili nito sa malinis na kartada sa pagtala sa ikatlong sunod na panalo sa Pool B.

“Personally, I am very happy for the win today, it was a tough game, we know Capital1 wants to follow their upset win, and we knew it will not be easy, but we fight to win the game,” sabi ni Perez, na kinolekta din ang 12 excellent digs at 15 excellent receptions.

“I talk about awakening, to keep your mind to focus and all about positive thinking. I try to communicate with them on positive for the team. We still had a lot to keep working, if we want to get the championship,” sabi ni Perez.

Nagawa muna ng Solar Spikers na makuha ang ikatlong set na halos katulad sa nagawa nitong pagtatala ng upset sa Choco Mucho subalit agad itong hinarangan ni Perez at HD Spikers sa pagbubukas ng ikaapat na yugto kung saan itinala nito ang 10 puntos na abante sa 18-8 at hindi na binitiwan tungo sa panalo.

Nagtala din ng tig-12 puntos sina Frances Xinia Molina na lahat mula sa atake at si Jacquelyne Acuna na may anim na blocks habang may siyam na puntos si Toni Rose Basas. May limang puntos naman si Angelica Cayuna para sa Cignal na sinolo ang liderato sa Pool B.

Nahulog ang Capital1 sa kabuuang 1-2 kartada. (Lito Oredo)