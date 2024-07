Patuloy na nagtatrabaho ang mga kawani ng Manila Electric Company (Meralco) upang maibalik ang kuryente sa mga lugar na apektado ng pananalanta ng bagyong Carina at ang mabigat na pag-ulan dala ng haba¬gat.

Sa pahayag ng Meralco, umabot na lamang sa 9,000 sa kanilang mga kliyente ang walang kuryente at karamihan sa kanila ay galing sa Metro Manila at sa Bulacan.

Dagdag pa ng Meralco, ang mga apektadong customer na ito ay nasa lugar na pinalubog ng baha.

“Majority of the remaining affected customers are expected to be restored within the day, while full restoration is expected by tomorrow,” saad ni Meralco vice president at head of corporate communications Joe Zaldarriaga nitong Sabado.

Maaari naman maki¬pag-ugnayan ang mga kliyente ng Meralco sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga social media account sa Facebook at Twitter.

“Once again, we would like to extend our thanks to our customers for their patience and understanding. Rest assured that our line crew and personnel are all following protocols to make sure it is already safe for our customers before services are restored,” ani Zaldarriaga. (Migo Fajatin)