Hinikayat ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo (INC) na maging instrumento ng pagbabago upang makamit ang mithiin ng Bagong Pilipinas na pakikinabangan ng bawat mamamayan.

“Ang ika-110 Anibersaryo ng Iglesia ni Cristo ay isang makasaysayang pagdiriwang na nagpapatunay sa inyong pag-ibig sa Diyos, katatagan, at dedikasyon bilang mga kasapi ng INC. Nawa’y magpatuloy kayong ma-ging inspirasyon hindi lamang sa inyong pamayanan, kung hindi para sa buong bansa. Ang inyong walang-sawang pagli¬lingkod at mga gawain ay naglalarawan ng pagkakaisa, pag-unlad, at mas malalim na pang-unawa bilang isang sambaya¬nan,” wika ni Marcos.

Nanawagan din ang Pangulo sa INC community na patatagin ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa kapwa Pilipino.

“Sama-sama nating ipagdasal at pagsikapan ang ating kinabukasang puno ng pag-asa, kasaga¬nahan, at kapayapaan para sa mga Pilipino at sa buong sangkatauhan,” saad ni Marcos.