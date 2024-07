Liwanag ng Pag-Asa sa Gitna ng Baha at Politika

Sa gitna ng unos, tila walang hanggan, Puso’y napapagal, hirap ay walang lubay. Ngunit huwag mangamba, sa bawat sakuna,

Liwanag ay darating, may araw na sisikat pa.

Kahit ang mga pulitiko’y parang mga tikbalang, Sa bawat pagsayaw, ang bayan ay napapailing. Ngunit sa dilim, ‘wag mawawalan ng pag-asa, Sa bawat pag-ulan, may bahagharing tadhana. Tayong mga tao, taglay ang lakas, Bawat hininga, dala’y bagong pag-asa. Sa bawat pagkadapa, bumangon ng matapang, Kahit ilang ulit, tahakin ang daan. Sa gitna ng hirap, panalangin ang sandigan, Pag-ibig sa Diyos, ating kalakasan. Wag magpapadaig, magpatuloy sa laban, Tagumpay ay darating, basta’t magkaagapay. Sa kabila ng lahat, may liwanag na sumisilip sa dilim, Pag-asa’y di mawawala, basta’t tayo’y may pananalig. Sa bawat pag-ulan, tayo’y magwawagi,Liwanag ay tiyak, sa wakas ay darating.

Mga proyektong daang bilyon ang halaga, Ngunit saan nga ba nagastos, di matukoy? Sa “ghost cities” ba sa planetang Malabo, Flood control, mistiko’t magic sa mata ng publiko? Liwanag ay laging nariyan, sa likod ng bawat unos, Basta’t may pag-asa, ang dilim ay maglalaho,Tulad ng ulap na hinipan ng hangin ng bukang-liwayway, Sa bawat bagyo, may araw na nag-aantay. Kahit pulitiko’y magastos at magara, Mga proyekto’y nababalot sa hiwaga. Pero tayo’y matapang, may lakas at tuwa, Sa bawat problema, tayo’y nagtatagumpay, di nagtataka. Tayo’y mga mandirigma ng pag-asa at panaginip, Sa gitna ng unos, tayo’y magpupunyagi. Sa bawat patak ng ulan, may araw na sisikat, Liwanag ng pag-asa, ‘di kailan may mapapatid.