Ligtas sa kalamidad

Habang isinusulat ko ito dito sa tinutuluyang apartment sa Maynila, iwinawasiwas ng hangin at ulan ang paligid. Mataas ang baha sa dati nang binabahang lugar ng Sampaloc. Madilim habang isinusulat ko ito kahit pa tanghali pa lamang. Nasa pinakamataas ang antas ng babala sa pag-ulan.

Habang isinusulat ko ito, nagpapakawala na ng tubig ang ilang dam dito sa Luzon. Mas inaasahang tataas ang bahasa Maynila at karatig-pook. Mas maraming magiging biktima ng pagbaha.

Kanselado na ang trabaho sa maraming pribadongkompanya at ahensiya ng pamahalaan kinabukasan. Kapag nagbukas ng gadyet at tumutok sa internet—iyon ay kung may kuryente pa at may signal—tatambad ang lawak ng pinsalang inaasahang lalawak pa pagdating ng mga araw.

Wala pang maaasahang listahan ng biktima, mga nagsilikas, at nasawi habang isinusulat ko ito. Pero sa social media, kaliwa’t kanan na ang nananawagan ng reskyu at tulong. Naglipana ang mga bidyo ng pagbaha. Maraming kaawa-awa.

Nasa ligtas akong lugar habang isinusulat ko ito. Mataas ang kinalalagyan ko, ika-siyam na palapag. May kaunting suplay ng pagkain na tatagal siguro ng dalawang araw. May suplay ako ng kape at mainit na tubig. May maliit na generator sakaling mawalan ng kuryente. Ligtas, mainit. Tuyo ang paligid.

Ligtas din ang aking pamilya. Nasa lalawigan silang hindi masyadong apektado ng bagyo at ulan. Kay daling makipagkumustahan, isang tawag lang, mapapanood ko na sila sa bidyo.

Kaya naman kahit malungkot ako sa aking napapanood na biktima ng kalamidad, isang tawag lang sa aking pamilya, isang munting pangungumusta, gumagaan ang pakiramdam ko. Mapalad ako sa gitna ng kalamidad na ito.

Pero alam kong hindi kasimpalad ko ang marami. Marahil, habang binabasa na ninyo ito makalipas ang ilang araw, malinaw na ang lawak ng nasalanta; kung ilan ang nasawi, nasugatan, nawawala. Maraming nakikipag-ugnayan para maiparating ang tulong sa mga nasalanta ng kalamidad.

Walang kinikilalang panahon ang kalamidad na buhat sa salitang ‘calamitas’ ng Latin na ang ibig sabihin talaga ay kasawian. Dapat lagi tayong handa. Dapat din laging handa, lalo na, ang pamahalaan.

May pagkakataong sunod-sunod pa nga ang kalamidad. Walang makapipigil nito. Ilang beses na itong nangyari. Sa lahat ng mga kalamidad na ito, nagtutulungan tayo upang makabangon. Nag-aambagan. Nagbibigay, kung minsan, ng higit sa makakaya. Ito ang ubod ng pagdamay at pakikiramay. Hindi lang natin sinasabi na dumadamay tayo, ginagawa natin, nagbibigay tayo.

Oo nga’t may tiyak na lokasyon at pook lamang ang dinaanan ng kalamidad, tulad ngayon sa malaking bahagi ng Kamaynilaan at karatig-lalawigan, pero para na rin itong dinanas ng iba kahit pa sila ay malayo. Sinubok nito ang katatagan natin, ang pananampalataya, ang kakayahan at pang-unawa.

Sa gitna ng pagtutulongan natin, papanagutin din sana ang mga pulitikong nagpabaya sa kanilang nasasakupan. Hindi lamang ito kalamidad ng ilan nating kababayan. Kalamidad ito ng buong sambayanan. At ngayong panahon, paulit-ulit, kailangan ang pagdamay. Makipagtulungan sa abot ng makakaya.