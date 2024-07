Kobe, Kyline lantaran ang holding hands

Naku, mukhang level up na ang namamagitan kina Kobe Paras at Kyline Alcantara, ha!

Paano ba naman kasi ay spotted na naman nga ang dalawa na magka-holding hands!

Sa isang viral video sa TikTok ay makikitang magkasama sina Kobe at Kyline na pumasok sa isang room while holding hands at hindi lang basta-basta holding hands, ha! ‘Yung tipong naka-interlock pa nga ang mga daliri nila sa isa’t isa! Bongga!

Kasama nga rin nina Kobe at Kyline ang ama ng una, si Benjie Paras, at kapatid nitong si André Paras.

Pang-uurot nga ng ilang netizen, tila may naganap daw na ‘meet the family’ si Kyline, ha!

Maaalalang nali-link nga sina Kyline at Kobe sa isa’t isa matapos mamataang magkasama on multiple occasions.

Nang tanungin naman sa isang panayam si Kobe, maaalalang sinabi niyang ‘great friends’ lamang sila ni Kyline, pero sey naman ng netizens, mukhang lantaran na raw talaga ang dalawa this time!

Kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ay sila lang ang makakakumpirma, ngunit ang mga utaw ay super ship na sa dalawa at kilig-kiligan na rin sa kanila.

Sabi nga nila, time is the ultimate truth teller, so abang-abang na lang ang mga faney, no! (Carl Balasa)