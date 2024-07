KimPau ayaw paawat

Nag-tilian, palakpakan ang KimPau fans dahil sa announcement ng ‘ASAP Natin ‘To’ na bibida sa kanilang show sina Kim Chiu at Paulo Avelino, ha!

Sey nga kasi ng ABS-CBN Studios, paniguradong kikiligin muli ang viewers sa pagkanta ng KimPau sa awitin ni Zack Tabuldo.

So bongga at ayaw talagang paawat ng KimPau, ‘noh?!

Eh tuloy-tuloy na exciting performances ang matutunghayan ng viewers ngayong Linggo dahil bukod sa KimPau ay makikisaya rin sina Maki, Lovi Poe, Bamboo, at Moira dela Torre sa ‘ASAP Natin To’.

Sabi ng KimPau fans, hindi nila palalampasin ang duet nina Kim, Paulo sa show.

At ang bongga lang dahil muling mapapanood ng fans ang breakthrough artist na si Maki kasama sina Angela Ken at Nhiko sa kanilang pag-awit ng hit song nilang ‘Sikulo’.

Si Bamboo naman, hindi paaawat sa rendition niya ng ‘Losing My Religion’, at kakantahin naman ni Moira ang version niya ng ‘Your Universe’.

Si Lovi naman, sasayaw ng trending top hits na tiyak na ikatutuwa ng fans, ha!

Siyempre, star-studded ang ‘ASAP Natin ‘To’ ngayong Linggo at pa-sample lang nila ‘yan para sa bonggang performances na gagawin naman nila sa kanilang California show.

Maaga ngang aalis pa-Los Angeles, California ang mga kasama sa ‘ASAP Natin ‘To: California’. Kahit sa August 3 pa ang show, na gaganapin sa Toyota Arena sa Ontario, may mga kukunan din pala silang spiels around California.

Magkakaroon din ng presscon sina Martin Nievera, Ogie Alcasid, Regine Velasquez-Alcasid, Gary Valenciano, Zsa Zsa Padilla, Erik Santos, Piolo Pascual, Kim, Robi Domingo, Maymay Entrata on July 31 sa isang hotel sa may Ontario.

Nakakatuwa nga dahil inimbitahan kami ni Ms. Nerissa Fernandez ng TFC (The Filipino Channel) para sa presscon na iyon, pero hindi naman kami makakapunta.

Anyway, ang ‘ASAP Natin ‘To’ ay napapanood tuwing Linggo, 12:00 noon sa local TV channels na Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, at TV5, at sa online naman ay sa Kapamilya Online Live at iWantTFC, at worldwide via TFC.

Bongga! (Jun Lalin)