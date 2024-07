Kelvin ‘di pinarampa sa gala

Nakakaloka naman at hindi pala pinarampa si Kelvin Miranda sa GMA Gala 2024, ha!

Ang tsika, hindi raw kasi sumunod sa black or white motif si Kelvin.

Ok lang naman daw kay Kelvin na hindi siya nakarampa dahil iba nga ang kulay ng kanyang suot. Pero may mga napataas ang kilay. Paano ba naman kasi, may ibang hindi naman naka-black or white na pinayagang makarampa.

Nakakaloka!

‘Yung isang aktres daw, naka-gray, pero pinayagang rumampa, ha! May isa rin na nakalusot dahil dark or navy blue ang suot na suit.

Anyway, quiet na lang daw si Kelvin at wala namang reklamo. Ang mga nagre-react ay ‘yung mga nanghinayang na hindi nga siya pinarampa, ha!

Pero for sure, dahil na rin sa mga naging isyu sa GMA Gala 2024, mas magiging mahigpit ang mga namamahala sa yearly event na iyon ng Kapuso Network, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)