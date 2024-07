Karera Tips Ni JP Gonzales

Hulyo 28, 2024 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Road Warrior

R02 – 2 Sky Lover, 5 Christiano, 3 Adorable Felicia, 4 Lava Walker

R03 – 6 ColdPlay, 7 Maki Boi, 5 Chef Kat, 8 Color Blast

R04 – 2 California King, 6 Money For Biffany, 5 Darna, 7 Go Aydan Go

R05 – 9 Seven Of Diamonds, 4 Tough Feeling, 7 Galloping Ghost, 1 Dugong Bughaw

R06 – 9 Mythic Layla, 3 Queen Gabi, 1 Don Lucas, 5 Tulak Ng Bibig

R07 – 4 Kentucky Rain, 2 Destiny, 6 My Dad Bogart, 9 Caraga Wonder

R08 – 6 American Pariah, 9 Benjie’s Prayer, 1 Elegant Lady, 8 Meghan Maxene

Solo Pick: Road Warrior

Longshot: ColdPlay, Seven Of Diamonds