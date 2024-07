Julia ‘pinalitan’ si Maine sa ‘Eat Bulaga’

Si Julia Barretto ang naging import ng Red Team sa ‘Eat Bulaga Olympics’ ng Dabarkads noontime show nitong Sabado.

Absent kasi si Maine Mendoza at si Julia ang pumalit dito bilang member ng Red Team kasama nina Jose Manalo, Ryzza Mae Dizon, Carren Eistrup, at dalawang members ng Singing Queens.

Nakalaban nila ang Yellow Team nina Wally Bayola, Miles Ocampo, Paolo Ballesteros, at iba pang Singing Queens.

Kinaaliwan ng studio audience, Team Bahay at Team Online ang pakikipagbardagulan ng girlfriend ni Gerald Anderson sa Dabarkads hosts.

Komento nga ng netizens, bagay na bagay raw si Julia sa ‘EB’ at may rapport agad ito sa hosts. Sini-ship na nga ng ilang online viewers na maging regular na sa TV5 noontime ang aktres. Why not?

Samantala, ibinisto naman ni Joey de Leon na inaanak niya sa binyag si Julia, kaya pala imbes na mag-kiss ay nagmano ang panganay na anak ni Marjorie Barretto sa Henyo Master.

Nagbiro tuloy si Julia na iisang regalo pa lang daw ang natanggap niya sa kanyang Ninong Joey, sabay tawa.

Rematch at walang nanalong team sa olympics segment ng noontime show. Abangan natin next week kung babalik na si Maine or si Julia pa rin ang maglalaro. (Ogie Rodriguez)