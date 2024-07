Joanie Delgaco kinapos sa women’s singles sculls

KINAPOS ang Pilipinang rower na si Joanie Delgaco na awtomatikong makatuntong sa quarterfinals matapos itong maungusan sa huling metro sa pagsabak nito sa Heat 2 ng women’s single sculls sa unang araw ng kompetisyon ng rowing sa Paris Olympics Sabado, Hulyo 27 sa Nautical Stadium.

Halos abot-kamay na ng 26-anyos mula Iriga, Camarines Sur na si Delgaco ang quarterfinals matapos pumuwesto sa pangatlo sa pagtawid sa 500 at 1,000 metro subalit naagawan sa panghuling 500 natitirang distansiya ng 1,500 metro upang magkasya lamang sa pang-apat.

Tanging ang mangungunang tatlo sa bawat heat ang mag-qualify sa quarterfinals habang mahuhulog sa repechage ang huling tatlo.

Itinala ni Delgaco sa 500m ang oras na 1:51.06 (3) at sa 1000m ang 3:50.76 (3) bago kinumpleto ang 1,500m sa tiyempro nito na 5:53.77 (4) para sa kabuuang oras na 7:56.26 (4).

Nanguna sa heats ang taga-Netherlands na si Karolien Florijn na may 1:47.12 (1) sa 500m, 3:41.06 (1) sa 1000m at 5:36.97 (1) para sa pinakamablis na kabuuang 7:36.90 (1) oras. Pumangalawa si Aurelia-Maxima Katharina Janzen ng Switzerland na may 1:49.58 (2), 3:44.45 (2) at 5:41.77 (2) para sa kabuuang 7:41.15 (2).

Pumangatlo naman si Nina Kostanjsel ng Slovenia na nasa ikaapat na puwesto sa 1:54.08 (4) sa 500m at 3:53.08 (4) sa 1,000m bago bumulusok sa panghuling 1,500 distansiya sa 5:50.04 (3) para sa oras nito na 7:46.30 (3).

May huling pagkakataon pa si Delgaco, na nagkuwalipika sa 2024 Paris Summer Olympics base sa Asian & Oceania Qualification Regatta at maging pinakaunang babaeng rower na nakatuntong sa Olympics, sa repechage bagaman mas kinakailangan nitong itala ang pinakamabilis niyang oras para makaagaw sa kinakailangang silya. (Lito Oredo)