Heart reunited sa viral ‘sardinas’ family

Marami nga ang naantig sa recent TikTok ni Heart Evangelista, ha! Paano ba naman kasi ay nagkita na sila ulit ng pamilyang nakasama niya noon sa kanyang show.

Ito nga ang pamilyang nagpaiyak sa kanya, ha!

Sa TikTok nga ay ibinahagi ni Heart ang muling pagkikita nila ng Asuncion family, na na-feature sa dati niyang show. Viral nga ang isang splice mula sa show na ‘yon dahil naiyak nga si Heart dahil sa kalagayan ng pamilya kung saan nag-uulam ang pamilya ng dalawang latang sardinas. Kilala nga ang video na ‘yon bilang ang ‘sardinas scene’ na nagpaantig sa maraming netizen.

Nagkita nga sina Heart at Asuncion family nang mamahagi siy ng tulong kasama ang kanyang mga kasamahan sa Senate Spouses Foundation, Inc. (SSFI).

Caption nga ni Heart sa kanyang TikTok video, “After changing numbers and not seeing each other in so long… faith has brought us all back together. It was so nice being with the Asuncion Family.”

Pinusuan naman ito ng maraming netizen at nagbahagi ng kanilang mga hanash:

“Thank you for reconnecting with her!! The sardinas realization was an eye opener and it made me love you even more!”

“I will never hate this woman. She’s Heart for a reason, so pure.”

“Feel ko talaga genuinely kind si Ms. Heart. Kahit may mga bad rumors, ‘di mo talaga magawang i-hate or i-bash siya.”

Super nice to see nga na hindi nakalimot si Heart sa mga taong nakasama niya noon. It goes to show na Heart indeed has a good heart. No pun intended, ha!”

'Yun na.