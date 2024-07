Muling nadagdagan ang nakuhang endorsement ni US Vice President Kamala Harris para sa pagtakbo nito sa pagkapangulo sa Nobyembre.

Ito ay matapos na maglabas ng kanilang saloobin sina dating US President Barack Obma at misis niyang si Michelle kung saan ipinapamalas nilang may karapatan at karapat-dapat na mamuno ng kanilang bansa si Harris.

Bilang suporta ay tiniyak ng dating Pangulo at Unang Ginang na gagawin nila ang kanilang makakaya para manalo at maging Pangulo ng Amerika si Harris.

Ipinakita rin ni Obama ang video kung saan kausap nila si Harris bilang patuloy na manok nila ito at kanilang iniindorso.