Isinusulong ngayon sa Senado na alisin na sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ang trabaho ng pagpapagawa ng flood control project sa Metro Manila bunsod ng naranasang pagbaha sa capital region sa matinding buhos ng ulan dulot ng bagyong Carina at habagat.

Ayon kay Sen. Francis Tolentino, dapat ay ilipat na lamang sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang trabaho ng pagpapagawa ng mga flood control project imbes na sa DPWH.

“Sa mandato ng MMDA, sa kanila ang traffic, kanila ang urban planning at kanila rin po ang flood control. But in reality, ‘yung flood control projects, ang nagpapagawa ay DPWH. ‘Pag nayari na iyon, tinu-turnover na lang sa MMDA for maintenance,” wika ni Tolentino sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Sa batas siguro puwedeng baguhin iyon,” giit ng senador na dating namuno sa MMDA.

Bukod sa DPWH, nais din ng senador na alisin na sa Housing and Land Use Regulatory Board (HLURB) ang urban planning upang mapalakas ang kapangyarihan ng MMDA sa pag-iisyu ng mga permit.

“Para synchronize ang urban planning, alisin sa HLURB, ibibigay sa MMDA,” giit ni Tolentino. “Doon naman sa flood control, kung maintenance lang ang MMDA, ibigay na rin ang full authority ng flood control sa MMDA.”

“Naranasan ko po iyan na nakapahirap,” dugtong pa niya.

Sisiyasatin ng Senate Committee on Public Works sa Martes, Hulyo 30, ang isyu ng malawakang pagbaha sa Metro Manila noong nanalasa ang bagyong Carina at habagat.

Bukod sa DPWH, ipinatawag ni committee chairman Sen. Ramon Bong Revilla ang mga opisyal ng Department of Agriculture (DA), Department of Environment and Natural Resources (DENR) at Department of the Interior and Local Government (DILG)

“Sa tingin ko mahabang hearing ito,” babala ni Revilla sa radio interview.