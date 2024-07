Binalaan ng China ang Pilipinas na iwasang lumabag sa kinasa nilang kasunduan para mapahupa ang tensiyon sa West Philippine Sea (WPS).

Ang babala ay ipinarating ni China Foreign Minister Wang Yi kay Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Enrique Manalo nang magpulong ang dalawa sa ASEAN summit sa Vientiane, Laos noong Biyernes.

Nagkasundo ang Pilipinas at China noong nakaraang linggo upang mapahintulutan ang resupply mission sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Sabi ni Wang, dapat tuparin umano ng Pilipinas ang kasunduan at huwag aatras o gagawa ng mga bagay na magreresulta ng komplikasyon sa kasunduan. Maaaring pagsisihan umano ng Pilipinas ang paglabag sa kasunduan.

Sagot naman ni Manalo, dapat tumupad din ang China sa kasunduan sa Pilipinas.

Nitong Sabado, muling nagbabala si Wang kay Manalo na huwag maglalagay ng intermediate-range missile mula sa Estados Unidos dahil posibleng pagmulan ito ng ‘arms race’.

Samantala, matagumpay na nakapagsagawa ang Pilipinas ng rotation and reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Sabado nang walang panggigipit ng China, ayon sa DFA.

Ginamit sa resupply mission ang inarkilang MV Lapu-Lapu at nagsilbing escort naman ang BRP Cape Engaño ng Philippine Coast Guard (PCG).

“It was the first RORE mission conducted under the ambit of the understanding reached between the Philippines and the People’s Republic of China on principles and approaches for the conduct of RORE missions in Ayungin Shoal for the purpose of avoiding misunderstandings and miscalculations, without prejudice to national positions,” ayon sa DFA.

Ang kinasang kasunduan ay bunsod ng insidente noong Hunyo 17 kung saan naputulan ng daliri ang isang miyembro ng Philippine Navy matapos banggain ng lantsa ng China Coast Guard ang sinasak¬yang inflatable boat ng mga sun¬dalong Pinoy.

“The lawful and routine RORE mission within the Philippines’ exclusive economic zone (EEZ) is a credit to the professionalism of the men and women of the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard, and the close coordination among the National Security Council, Department of National Defense and the Department of Foreign Affairs,” ayon sa DFA.