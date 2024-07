Celine Dion balik sa stage matapos ang sakit

Matapos nga ang apat na taong pagpapahinga sa live stage, finally ay nakabalik na ang tinaguring Queen of Power Ballads na si Celine Dion!

Ginulat nga ni Celine ang audience noong nakaraang Sabado nang kumanta siya nang live na live para isara ang opening ceremony ng Paris Olympics.

Noong 2022 nga ay inanunsyo ni Celine na siya ay na-diagnose with a rare neurological disorder na tinatawag na stiff-person syndrome kung saan nagko-cause ito ng muscle spasms na nagpahirap sa kanyang kumanta.

Sa official Instagram account naman ng Olympics ay very proud nga nilang ibinahagi ang comeback moment ni Celine with matching caption na, “Celine Dion performs on the Eiffel Tower!

“Just when we thought this #OpeningCeremony could not get any better”. Talbog!

Kapansin-pansin naman na pinusuan ni Enchong Dee ang post na ito tungkol kay Celine at mukhang happy rin ang Kapamilya actor na nakabalik na sa stage ang nag-iisang Celine Dion, ha!

Nag-share nga rin si Enchong sa kanyang Instagram story ng pagsuporta sa mga Pilipinong kalahok sa Olympics ngayong taon. Sey niya sa caption, “Sending love and support to Team Philippines.” Kabog!

Super nice to see nga na nakabalik na si Celine matapos ang isang malaking pagsubok sa kanyang health, na nagbantang tapusin din ang kanyang career sa music. Talagang maituturing na triumphant performance ang ipinakita ni Celine sa Paris.

‘Yun na! (Carl Balasa)