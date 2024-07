BINI tinalo ang Blackpink sa Korean app

Gumawa ng kasayayan ang BINI bilang kauna-unahang P-pop idol group na nanalo sa Choeaedol, sikat na K-pop ranking and community app.

Nanguna ang Nation’s Girl Group sa Girl Group category with 4.5 million hearts kung saan natalo nila ang mga naglalakihang K-pop idol girl groups gaya ng Dreamcatcher na may 3.9 million hearts, ang TWICE na pangatlo lang with 1.3 million hearts, at ang fromis_9 na may 1 million hearts.

Natalo rin ng BINI ang number one girl group sa mundo, ang Blackpink, na nakakuha lamang ng 960,000 hearts.

Nanguna rin ang member ng grupo at dating ‘Pinoy Big Brother Otso’ housemate na si BINI Gwen sa Girl Member category.

Nakakuha si BINI Gwen ng 10 million hearts, na sinundan ni Takami Ayane ng J-pop idol girl group na ME:I na nakakuha naman ng 7.3 million hearts.

Pangatlo naman si Miihi ng J-pop idol girl group na NiziU, habang si Mina ng K-pop idol girl group na TWICE naman ang nasa ikaapat na puwesto with 3.4 million hearts.

Pasok din sa Top 5 si BINI Aiah na may 1.4 million hearts.

Aabangan naman ang grupo sa debut nila sa KCON Los Angeles na pinakamalaking K-pop fan and artist music festival sa mundo.

Inanunsyo naman noong Biyernes ng gabi ang bagong updates sa inaabangang ‘Grand BINIverse’ concert nila sa Araneta Coliseum. Imbes nga na isang gabi lamang ito ay magiging 2-night concert na ito na magaganap sa bagong dates nito na November 16 at 17.

Bonggels!