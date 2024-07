Isa sa mga lider ng pinakamalaking drug cartel sa mundo ang nabitag ng mga otoridad sa US.

Kinilala ng pulisya ang nasakoteng si Ismael “El Mayo” Zambada na hindi na nakapalag pa nang kornerin ng mga US federal agent sa El Paso, Texas.

Nabatid na ang 76-anyos na si Zambada ang tumayong lider ng criminal organization kasama si Joaquin “El Chapo” Guzman na kasalukuyang nakakulong sa US.

Bukod kay Zambada, nadakip din ng mga otoridad ang anak ni Guzman na si Joaquin Guzman Lopez.

Magugunitang noong Pebrero ay kinasuhan si Zambada ng US prosecutors ng `conspiracy to make and distribute fentanyl’ na droga, na mas malakas pa sa heroin.