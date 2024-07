Naniniwala si Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na nasapawan ng bagyong Carina ang magandang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. noong Hulyo 22.

Dahil sa matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang panig ng Luzon, natakpan ang binida ni Marcos sa mga natapos na flood control project ng gobyerno.

Nasawapan din umano ang pasabog nito sa SONA tungkol sa pagpapasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa bansa.

“Sayang! Two days later ‘yung euphoria sa magandang ending ng SONA eh medyo it’s either nabawasan o nawala. ‘Yung specific portion ng SONA about flood control na 5,000 projects natapos eh biglang mapapalitan natin ng question mark,” ani Pimentel sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, nakukuwestiyon tuloy ngayon ang administrasyon kung ano ang nangyari sa mga flood control project ng gobyerno lalo pa’t mismong ang kapatid ng Pangulo na si Sen. Imee Marcos ang nagsiwalat na higit P1 bilyon ang ginagastos ng gobyerno bawat araw sa proyektong ito.

Sabi ni Pimentel, dapat magkaroon ng warranty ang mga flood control project na kapag nasira ay libreng ire-repair ng mga contractor.

“Anong nangyari dun sa warranty? May mga warranty iyan eh, mga contractors natin, construction company may warranty sila na this can withstand. Dapat ‘yung ginagawang proyekto can withstand the calamity or the contingency para saan siya ginagawa, hindi ba dapat ganun?” katuwiran ng senador.