Nasa 33 bilang ng pulis ang ikakalat ng pamunuan ng Philippine National Police para sa kaayusan at seguridad sa pagbabalik-eskwela sa buong bansa sa Lunes, July 29.

Sa Isang pahayag, sinabi ni PNP spokesperson Police Col Jean Fajardo na ang bilang ng mga pulis ay tututok sa mga paaralan at lansangan sa Metro at buong kapuluan.

Ayon pa kay Fajardo, bahagi ito ng police visibility upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mga estudyante.

Paglilinaw ng PNP, hindi hadlang ang nagdaang bagyong Carina, at habagat sa mga pulis na nauna ng ikinalat at pina-duty para sa monitoring at rescue operation upang tumulong sa mga nasalanta ng kalamidad na dulot ng malawakang pagbaha. (Darcie De Galicia)