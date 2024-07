Nilikha ni Education Secretary Sonny Angara ang task force na siyang magsisiyasat sa Results-Based Performance Management System (RBPMS), workload ng mga guro.

Sa ilalim ng Memorandum Order No. 37 na nilagdaan ni Angara noong Biyernes, Hulyo 26, isang task force ang lilikhain upang rebyuhin ang implementas¬yon ng RBPMS sa Department of Education. Kasama rin sa sisipatin ang workload at reportorial requirements upang maiwasan ang overload sa trabaho ng mga guro sa pampublikong eskuwelahan.

“The review and assessment shall streamline, improve, and simplify processes and requirements of the performance management system, and preparation of reportorial requirements of teachers,” ayon sa nilalaman ng DepEd order.

Ang task force ay binubuo ng advisory board at technical working group. Inoobliga silang magsumite ng report sa loob ng tatlong buwan na naglalaman ng ‘comprehensive policy recommendation to the Office of the Secretary’.

Noong Hunyo, sinuspinde ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., ang implementasyon ng RBPMS at Performance-Based Incentive (PBI) System para ma-streamline ang dalawang system.