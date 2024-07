Zsa Zsa ‘di nakakalimutan espesyal na araw ni Dolphy

Pinusuan ng netizens ang ginawang pag-alala ni Zsa Zsa Padilla sa 96th birthday ni Dolphy nitong Huwebes.

Flinex ni Zsa Zsa sa kanyang Instagram account ang photo ng Philippines’ Comedy King kasama ng mga pictures niya nang dumalaw siya puntod ng dating partner sa The Heritage Memorial Park sa Taguig City.

Nag-alay rin ng malaki at magandang all white floral arrangement ang singer-actress sa ibabaw ng puntod ni Dolphy.

“Remembering you on your birthday,” ang caption sa IG post ni Zsa Zsa.

Maraming netizen ang pumuri sa gesture na ito ng nanay ni Karylle:

“I admire you, Zsa Zsa! You’re so thoughtful. Always remembering Dolphy during his death anniversary and birthday. Salute!”

“Kaya ka forever beautiful Ms. Zsa Zsa dahil sa magandang disposisyon mo sa buhay. Talagang love mo si idol!”

Marami rin ang nagpasalamat sa posting na iyon ni Zsa Zsa dahil naalala raw nila ang namayapang Hari ng Komedya at nabati nila ito sa kanyang kaarawan.

Isa raw si Zsa Zsa sa mga taong hindi nakakalimot kay Dolphy at patuloy nitong pinatutunayan sa publiko kung gaano nito kamahal ang dating partner.

Happy 96th Birthday in Heaven, Mang Pidol! (Ogie Rodriguez)