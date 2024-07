State of calamity idineklara sa Navotas City

NAGDEKLARA na ng state of calamity ang pamahalaang lungsod ng Navotas dahil sa matinding pagbaha dulot ng pananalasa ng habagat at Super Typhoon Carina.

Pinagtibay ito sa pamamagitan ng Resolusyong Panlungsod Blg. 2024-67 na ipinasa ng Sangguniang Panlungsod kahapon nang umaga.

Dahil dito magagamit ng pamahalaang lokal ang kanilang calamity fund at mapapabilis ang relief at recovery effort para sa mga apektadong residente.

Ayon kay Mayor John Rey Tiangco, nasa 299 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center sa buong lungsod dahil sa patuloy na pagbaha at pagtaas ng tubig sa kanilang mga barangay.

Nauna nang iginiit ni Navotas Rep. Toby Tiangco na dapat kasuhan ang kompanyang responsable sa pagkasira sa Tangos-Tanza Navigational Gate.

Aniya, hindi babahain ang Navotas kung operational ang floodgate at gumagana ang 81 pumping station sa siyudad.

Nanawagan din si Tiangco sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), ang ahensyang may hurisdiksyon sa pagsasampa ng kaso laban sa responsableng kumpanya, na sampolan ang mga may-ari ng bangka at mga tugboat na bumangga at sumira sa kanilang flood gate. (Cherk Almadin)