Siyapolan sa Breeders Cockers Club umiinit

NAKATAKDANG sumiyapol ang mga warrior ni Sandy Tan sa opening ng Breeders Cockers Club (BCC) 5-Stag Circuit Derby, EB Edition na bibitawan sa ruweda ng New Antipolo Coliseum sa Hulyo 29 (Lunes).

Mahigit 45 sabungero na ang nagsaad ng pagsali sa pa-derby ng BCC kaya tiyak na dadagsain ng mga parokyano ang New Antipolo Coliseum na pag-aari nina Manny S. Ko at MCK para makapanood ng mga quality fight.

Higit pa sa mga quality figth ang mga palaban ng Breeders Cockers Club (BCC) kaya tiyak na mapapalaban ang mga pambato ni Tan dahil kasali rin sina sabong sensation Ka Rex Cayanong, Gerald Cerda at Anthony Ramos.

No Pot Money at may 11,000 minimum bet ang pustahan, may dibidendo na P20,000 ang mga kasali na halos taga-Rizal breeder.

Nakalaan ang P500,000 guaranteed prize kung saan hahamigin ng magkakampeon ang P300,000, mapupunta sa runner-up ang P150,000 habang P30,000 at P20,000 sa handler at gaffer, ayon sa pagkakasunod.

Si Pat Ilagan ang pit manager ng Antipolo Coliseum, para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan kay Ronald Tapar sa 0906-4307066, siya ang BCC Gaming Consultant.

Samantala, may pa-derby din si broadcast jourmalist veteran Ka Rex Cayanong sa August 20 – ang 6- Stag Derby sa New Antipolo Coliseum na may P1.1 M guaranteed prize. (Elech Dawa)