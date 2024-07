Sharon sasabak na judge sa ‘Drag Race PH’

Usap-usapan ng mga netizen ang nilabas na ang trailer ng third season ng ‘Drag Race Philippines’.

Bet na bet ng mga ‘Drag Race’ fan ang naging casting para sa bagong season dahil ilan nga sa mga ito ay kilala na sa drag community dito sa Manila.

Eleven drag queens ang maglalaban sa upcoming season at pito nga sa kanila ay nagmula sa Metro Manila at sila ay sina Angel, J Quinn, Myx Chanel, Popstar Bench, Tita Baby, Yudipota, Zymba Ding, at si Maxie na sumali sa drag queen singing competition na ‘Queen of the Universe’.

Dalawa naman ang galing sa probinsya na si Khianna, na mula sa Cagayan de oro City, at si Yudipota na pambato ng Bacolod habang galing naman sa United States of America sina John Fedellaga at Versex.

Maliban sa pabonggahan ng talent, creativity, at wit, ay aabangan din ang banggaan ng mga drag queen na talaga namang nagpa-intense sa programa.

Pinakilala na rin ang mga uupong celebrity judge na karamihan ay mga Kapamilya star sa pangunguna ni Megastar Sharon Cuneta.

Kasama rin sina Pop Culture Icon na si Jolina Magdangal, Melai Cantiveros, Angeline Quinto, Janella Salvador na gumanap sa iconic kontrabida na si Valentina, at ang heartthrob at lead star ng ‘Pamilya Sagrado’ na si Kyle Echarri.

Kasama rin si Miss Universe 2022 R’Bonney Gabriel at ang season one winner ng ‘Drag Race Philippines’ na si Precious Paula Nicole.

Mapapanood tuwing Huwebes simula August 8 ang ‘Drag Race Philippines’ (season 3) sa HBO Go (Philippines only) and WOW Presents Plus.

Exciting! (Byx Almacen)