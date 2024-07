Kinonek ng mga netizen sa concert ni Taylor Swift ang pag-alis sa bansa ni Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang pamilya habang binabagyo ang Luzon.

Tamang-duda ang mga netizen sa pakay ng foreign trip ni Duterte matapos na mamataan ito sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 noong Miyerkoles, Hulyo 24.

Umaga umalis si Duterte kasama ang kanyang ina, mister at tatlong anak.

Base sa mga ulat, sumakay ang mag-anak sa connecting flight papuntang Germany mula sa Dubai.

“Taylor Swift Concert in Munich Germany this July 27/28. Connect the dots,” ayon sa Facebook post ng Mindanao-based columnist na si Antonio Montalvan II.

Nabatid na kasalukuyang nasa Europe ang pamosong American singer-songwriter para sa kanyang “The Eras Tour”. Magkakaroon siya ng concert Hulyo 27 at 28 bago lumipad para naman sa kanyang mga tagahanga sa Poland at Austria.

Lumalabas naman na isang fan ng American pop star o “Swiftie” si Duterte base sa kanyang mga social media post. Noong Valentine’s Day, nagpost ang Bise President ng kanyang litrato na ang background music ay isa sa mga hit song ni Swift na “Love Story”.

Noong 2022, sinalubong niya ng pagbati ang bagong taon sa pamamagitan ng lyrics mula sa isa pang kanta ni Swift na pinamagatang “22”.

Nagpahayag ng pagkadismaya ang ibang netizen sa biyahe ni Duterte habang kasagsagan ng bagyong Carina.

“[She] has left the area of responsibility,” sabi ng isang Facebook user.

Komento naman ng isa pang netizen: “Gotcha! So she flew swiftly to see Swift!”

“If true, it’s the height of insensitivity for a high-ranking government official elected by 32M Filipinos!” dagdag ng isa pang netizen.