Pops tutulong sa fundraiser ng ex ni Martin

Na-feel good kami sa tsikang nakarating sa amin na tutulong si Pops Fernandez sa fundraiser ng Sing Out for Autism (SOFA) Foundation ni Katrina Ojeda, ex ni Martin Nievera.

Si Katrina ang nanay ng bunsong anak ni Martin na si Santino.

Magkatulong na itinatag nina Katrina at Martin ang SOFA dahil hindi naman lihim ang pagkakaroon ng autism ni Santino.

May mga fundraiser event na ring isinagawa sina Katrina, Martin para sa SOFA.

At sa October 28 nga ay pupunta ng Las Vegas, Nevada si Pops para nga sa panibagong fundraiser ni Katrina.

Hindi naman ikinakaila nina Pops at Katrina na magkaibigan na sila ngayon at malaki nga ang pasasalamat ng huli sa una dahil sasali pa ito sa fundraising concert nila sa Las Vegas.

Sabi ni Pops nang makausap namin, “Yes, gagawin ko ‘yung fundraiser ni Katrina. Pupunta ako sa Las Vegas.”

Masaya nga raw si Pops na mapagbibigyan ang kahilingan ni Katrina na maging parte ng fundraiser ng SOFA on October 3.

“Of course I’m willing to do that. Ang sarap na makatulong sa foundation nina Katrina,” tsika pa ni Pops.

